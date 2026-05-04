Arti marziali e kickboxing tornano di scena al teatro Verdi | si apre l' evento Resilience

Sabato 9 maggio il teatro Verdi di Cesena ospiterà l’ottava edizione di “Resilience”, un evento dedicato alla kickboxing e alle arti marziali. L’appuntamento, che si svolge nel teatro cittadino, è diventato nel tempo un punto di riferimento locale per gli incontri sportivi di questo genere. L’evento prevede competizioni e spettacoli dal vivo, attirando appassionati e atleti della zona.

Cesena si prepara a vivere una serata di grande sport e spettacolo. Sabato 9 maggio, il teatro Verdi ospiterà l'ottava edizione di “Resilience”, evento dedicato alla kickboxing diventato negli anni un punto di riferimento per il territorio. Un appuntamento atteso che unisce agonismo e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Si sogna al Teatro Verdi, in scena Rocky - The Musical di CannitoFirenze, 20 marzo 2026 – Domani e dopodomani sera, con inizio alle 21, Rocky arriva a Firenze, e in particolare al Teatro Verdi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Arti marziali e kickboxing tornano di scena al teatro Verdi: si apre l'evento Resilience; La Festa de Lo Sport e Slam by mini ad Alessandria due eventi di rilievo dedicati alle attività sportive in Città; Sport Kids Festival; Arti Marziali: 7 ori ed 1 argento per il Team Sicilia di Cesare Belluardo agli Italiani di Roma. Differenza tra Muay Thai e Kickboxing: tecniche e regolamentiIl Muay Thai e il Kickboxing, pur condividendo radici nella lotta in piedi, si distinguono per tecniche e regolamenti. Mentre il Muay Thai enfatizza colpi con ginocchia e gomiti, il Kickboxing offre u ... blogdisport.it Firenze si infiamma per Oktagon, tra kickboxing e arti marzialiRoma, (askanews) – Tutto esaurito al Mandela Forum di Firenze per Oktagon Bellator, prestigioso gala internazionale di sport da combattimento che ha infiammato migliaia di appassionati del genere ... affaritaliani.it Arti marziali e kickboxing tornano di scena al teatro Verdi: si apre l'evento "Resilience" #Cesena - facebook.com facebook