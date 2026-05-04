Arti marziali e kickboxing tornano di scena al teatro Verdi | si apre l' evento Resilience

Da cesenatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio il teatro Verdi di Cesena ospiterà l’ottava edizione di “Resilience”, un evento dedicato alla kickboxing e alle arti marziali. L’appuntamento, che si svolge nel teatro cittadino, è diventato nel tempo un punto di riferimento locale per gli incontri sportivi di questo genere. L’evento prevede competizioni e spettacoli dal vivo, attirando appassionati e atleti della zona.

Cesena si prepara a vivere una serata di grande sport e spettacolo. Sabato 9 maggio, il teatro Verdi ospiterà l'ottava edizione di “Resilience”, evento dedicato alla kickboxing diventato negli anni un punto di riferimento per il territorio. Un appuntamento atteso che unisce agonismo e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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