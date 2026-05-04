Arsenal-Atletico Madrid | formazioni statistiche e anticipazioni sulla resa dei conti di Champions League

Martedì sera all’Emirates Stadium si svolgerà la partita di ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid, valida per le semifinali di Champions League. Le due squadre si sfideranno per ottenere un passaggio diretto alla finale di Budapest. La sfida rappresenta l’epilogo di una serie di incontri che hanno visto le formazioni impegnate in questa fase della competizione. Le formazioni ufficiali e le statistiche delle due squadre saranno disponibili prima dell’inizio del match.

2026-05-04 14:00:00 Giorni caldissimi in redazione! Martedì sera Arsenal e Atletico Madrid si incontreranno all’Emirates Stadium per la semifinale di ritorno della Champions League, con in palio un posto per la finale di Budapest. Il pareggio è in bilico dopo l’1-1 nella capitale spagnola, dove entrambe le squadre si sono trasformate dal dischetto in un incontro teso. Mentre l’Arsenal ha lasciato il Real Madrid frustrato dopo che una decisione tardiva del VAR è andata contro di lui, evitare la sconfitta in trasferta ha dato loro un leggero vantaggio in vista della gara di ritorno. La squadra di Mikel Arteta è stata una delle migliori interpreti della competizione di questa stagione e finora è rimasta imbattuta in Europa.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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