Arezzo weekend lungo | Oh ma ‘ndo vai? — non si ferma all’alt e finisce male

Durante il fine settimana lungo ad Arezzo, mentre molte persone approfittavano del ponte per trascorrere del tempo all’aperto, alcuni hanno deciso di fare un giro turistico in città. Tuttavia, la presenza della Polizia ha portato a un episodio in cui un veicolo, fermato durante un controllo, non si è fermato all’alt e ha causato un inseguimento. L’intera vicenda si è conclusa con un intervento delle forze dell’ordine.

AREZZO – Mentre mezzo mondo faceva ponte, grigliate e stories col tramonto, ad Arezzo c’era chi faceva il giro turistico. ma con la Polizia dietro. E non per ammirare il panorama. Nel weekend del 1° maggio, la Squadra Volante della Questura ha deciso di fare il tagliando generale alla città: centro, periferia, parchi, movida, frazioni e pure le zone industriali. Tradotto: “non vi s’è perso di vista manco un piccione”. Il momento clou arriva quando un aretino di 48 anni pensa bene di ignorare l’alt degli agenti, probabilmente convinto di essere in un videogioco. Peccato che non ci fossero vite extra: tra manovre pericolose e rischio per chiunque passasse di lì, il giro finisce con le manette per resistenza a pubblico ufficiale e una bella collezione di violazioni fresche fresche del nuovo decreto sicurezza.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, weekend lungo: “Oh, ma ‘ndo vai?” — non si ferma all’alt e finisce male Notizie correlate Non si ferma all’alt e scappa: 21enne di Casaluce arrestato dopo lungo inseguimentoNotte movimentata nell’agro aversano, dove i carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa hanno tratto in arresto un 21enne di Casaluce con... Leggi anche: ‘Fuga pericolosa’, a Napoli 33enne non si ferma all’alt e finisce in manette Contenuti di approfondimento Si parla di: Sagre in Toscana, cosa fare per il ponte del primo maggio. Fiera, il weekend più lungo con gli antiquari fino a lunedì 2 giugnoArezzo, 1 giugno 2025 – La Fiera Antiquaria compie 57 anni e per l’occasione si regala un lungo weekend di festeggiamenti che andrà eccezionalmente avanti fino a lunedì 2 giugno. Un’edizione ... lanazione.it Arezzo: con INK Festival il weekend di Pasqua è all’insegna della creativitàArezzo, 30 marzo 2026 – Ad Arezzo il lungo weekend di Pasqua è all’insegna della creatività, dell’ingegno e delle passioni. Dalle più originali espressioni artistiche contemporanee, alla grande arte ... lanazione.it