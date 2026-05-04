In un caso che sta attirando l’attenzione, si scopre che nel concorso pubblico organizzato in città, il vincitore era già stato selezionato e mostrato nella scena post-crediti di un video promozionale. La notizia arriva attraverso una nota stampa ufficiale che analizza i documenti relativi alla procedura, evidenziando come la scelta fosse già stata definita prima della pubblicazione del concorso.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE Nota stampa del consigliere comunale e candidato sindaco della Lista Indipendente Per Arezzo Michele Menchetti Arezzo, nominato il nuovo comandante dei vigili prima ancora del concorso: “Così almeno non perdiamo tempo con i risultati” AREZZO – “La parola è d’argento ma il silenzio è d’oro, soprattutto quando c’è da spiegare certe cose”. Con questa filosofia zen applicata all’amministrazione pubblica, il consigliere Michele Menchetti torna sul caso della nomina del nuovo comandante della polizia locale, una vicenda che – assicurano da Palazzo – “non è affatto chiusa, ma abbiamo già deciso il finale”.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, concorso pubblico usato come trailer: il vincitore già scelto nella scena post-crediti

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