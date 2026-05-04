Apre le porte il nuovo centro per l' impiego | a Lugo locali più ampi e ristrutturati

Mercoledì 6 maggio alle 11 si terrà l'inaugurazione della nuova sede del Centro per l'impiego di Lugo, situata in piazzale Carducci. La struttura è stata ristrutturata e ampliata rispetto alla precedente, con spazi più grandi e moderni. La cerimonia ufficiale vedrà la partecipazione di rappresentanti locali e funzionari che apriranno ufficialmente le porte alla comunità.

Mercoledì 6 maggio, alle 11, viene inaugurata la nuova sede del Centro per l'impiego di Lugo, in piazzale Carducci. La ristrutturazione e l’ampliamento della sede rientrano nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego (cpi) e delle politiche attive del lavoro che prevede.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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