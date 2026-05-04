Apre la Parafarmacia dell’università d’Annunzio al servizio di studenti e cittadini

L'università d'Annunzio ha inaugurato una nuova parafarmacia nel campus di Chieti. Il servizio sarà disponibile per studenti, docenti e collaboratori dell’ateneo, ma anche per i cittadini della zona. La struttura offre prodotti farmaceutici e servizi sanitari, ampliando così le opzioni di assistenza all’interno dell’università. L’apertura mira a rispondere alle esigenze di un’utenza più ampia, sia interna che esterna all’ateneo.

L'università d'Annunzio annuncia l'apertura della parafarmacia all'interno del campus di Chieti: un nuovo servizio destinato a studenti, docenti, collaboratori dell’Ateneo, ma anche all’intero territorio. Martedì 5 maggio, alle 17, ci sarà l’inaugurazione della parafarmacia dell'università che.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Al Marrucino inaugurato l’anno accademico dell’università d’AnnunzioSi è svolta questa mattina al teatro Marrucino l’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’università d’Annunzio di Chieti-Pescara. All'università d'Annunzio si celebra la Giornata mondiale del servizio sociale 2026 con la ministra LocatelliIl ministro per le Disabilità interverrà all'appuntamento di martedì 17 marzo organizzato dall’Ordine assistenti sociali d’Abruzzo Il tema del 2026 è... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: La farmacia dei servizi è sempre più al centro della sanità (grazie anche a due nuove leggi); In paese è arrivato un nuovo supermercato da 1.500 mq: sarà aperto tutti i giorni - BresciaToday; Bando ON Invitalia 2026: 90% Tasso Zero Under 35 e Donne; Finanziamenti a Fondo Perduto 2026: Bandi Attivi e Confronto. Apre la Parafarmacia dell’Università d’Annunzio: nuovo servizio per la Comunità accademica e il territorioChieti. L’Università degli Studi di Chieti-Pescara si dota di un nuovo servizio destinato non solo a studenti, docenti e collaboratori ... abruzzolive.it PALERMO, APRE IL PROCESSO A GALVAGNO: ARS E REGIONE SICILIANA CHIEDONO DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE Si è aperto oggi davanti alla terza sezione del Tribunale di Palermo, presieduta dal giudice Fabrizio La Cascia, il processo che vede i - facebook.com facebook Muore dopo il parto in ospedale, la procura di Firenze apre un'inchiesta La vittima è una giovane donna colpita da una grave emorragia dopo il parto avvenuto il 30 aprile x.com