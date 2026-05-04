Andrea Roselletti presenta il libro In punta di piedi con gli anfibi
Venerdì 15 maggio dalle 18.30 alla biblioteca popolare di Ponte Felcino appuntamento con “In punta di piedi con gli anfibi”, libro di Andrea Roselletti. Anna Martellotti dialoga con l'autore. Il libroUn protagonista senza nome, fidanzato con uno specializzando in Medicina e Chirurgia, che lavora.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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