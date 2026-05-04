Amaseno Granfondo di Monte Calvo Mtb Panariello non fallisce

Da frosinonetoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Amaseno ha ospitato la Granfondo di Monte Calvo Mtb, una manifestazione valida per il circuito New Marathon Lazio. La corsa si è svolta con una nuova formula Point to Point, che ha sostituito il percorso Marathon tradizionale per rendere la gara più agile. La partecipazione è stata numerosa e i corridori hanno dato riscontro positivo alla modifica del percorso. Tra i protagonisti, un atleta ha concluso la competizione senza errori.

La nuova formula della Point to Point di Monte Calvo, che ha rinunciato al percorso Marathon per un format più agile, è stata premiata da grandi consensi da parte dei tanti partecipanti alla gara di Amaseno, valida per il circuito New Marathon Lazio. La prova di 40 km per 1.290 metri di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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