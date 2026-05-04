Amaseno Granfondo di Monte Calvo Mtb Panariello non fallisce

Amaseno ha ospitato la Granfondo di Monte Calvo Mtb, una manifestazione valida per il circuito New Marathon Lazio. La corsa si è svolta con una nuova formula Point to Point, che ha sostituito il percorso Marathon tradizionale per rendere la gara più agile. La partecipazione è stata numerosa e i corridori hanno dato riscontro positivo alla modifica del percorso. Tra i protagonisti, un atleta ha concluso la competizione senza errori.

La nuova formula della Point to Point di Monte Calvo, che ha rinunciato al percorso Marathon per un format più agile, è stata premiata da grandi consensi da parte dei tanti partecipanti alla gara di Amaseno, valida per il circuito New Marathon Lazio. La prova di 40 km per 1.290 metri di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Amaseno, Panariello favorito alla Granfondo di Monte Calvo Veroli, al via il ripristino degli argini dell’Amaseno nella zona di CasamariL’intervento interesserà appunto le sponde e il letto del corso d'acqua, con opere mirate al consolidamento degli argini e delle condizioni di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Amaseno, Panariello favorito alla Granfondo di Monte Calvo; Panariello non fallisce ad Amaseno; I risultati delle granfondo / marathon del 03.05.2026; Un’altra bella vittoria per l’Appenninico: protagonista ancora Brian Ceccarelli. Club Ciclo Appenninico 1907. Al Bano & Romina Power · Felicità (Gabry Ponte REMIX 2025). TERZO ASSOLUTO! Oggi alla Granfondo del Monte Calvo ad Amaseno, il nostro Brian Ceccarelli sale sul podio con una gara strepitosa. Gara solida con il confr - facebook.com facebook