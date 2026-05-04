Un ex calciatore e dirigente ha elogiato pubblicamente un ex compagno di squadra, sottolineando come abbia gestito con autorità la squadra durante la stagione. Durante un’intervista, ha anche commentato il rendimento di un attaccante, attribuendogli un voto superiore al massimo previsto, senza fare riferimenti specifici a dati numerici. La discussione si è concentrata sulla vittoria dello scudetto dell’Inter e sui ruoli dei principali protagonisti nerazzurri.

Inter News 24 Altobelli, intervistato da Tuttosport, ha parlato così della vittoria dello Scudetto dell’Inter e dei principali protagonisti nerazzurri. Intervistato da Tuttosport, Alessandro Altobelli, ex giocatore nerazzurro, ha parlato così della vittoria del 21esimo scudetto dell’Inter, dei meriti di Chivu e non solo. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. I PORTIERI «Sommer ha commesso qualche errore, ma chi non li fa? Possiede personalità, carattere e abilità. Ha fatto bene. E lo riconfermerei per il prossimo anno. Josep Martinez è un ragazzo che sa stare al suo posto, ci vuole anche una panchina di calciatori che sappiano quello che possono fare e quello che ci si aspetta da loro».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Altobelli incorona Chivu: «Ha preso in mano la squadra e si è fatto valere. Che voto a Lautaro Martinez? Non 10, ma 11»

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