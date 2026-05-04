Negli ultimi anni si è registrato un aumento delle allergie alimentari, in particolare a frutta e arachidi. Le persone allergiche spesso non sono consapevoli dei rischi nascosti nelle bucce di alcuni frutti, dove si trovano proteine chiamate LTP, potenzialmente pericolose. Questi alimenti normalmente considerati innocui possono scatenare reazioni allergiche severe, anche se il sistema immunitario li identifica erroneamente come minacce mortali.

? Cosa scoprirai Come distinguere le proteine LTP pericolose nelle bucce della frutta?. Perché il sistema immunitario scambia alimenti comuni per nemici mortali?. Quali sono i primi segnali fisici che precedono l'anafilassi?. Come funzioneranno i nuovi cerotti per aumentare la tolleranza alimentare?.? In Breve Allergie arachidi passate dall'1% al 6% dei casi rilevati dalla Siaaic.. Alessandro Fiocchi gestisce 15.000 piccoli pazienti allergici presso il Bambino Gesù.. Igiene eccessiva e parti cesarei influenzano lo squilibrio del sistema immunitario.. Cerotti epicutanei per la tolleranza alimentare previsti sul mercato entro due anni.. Le allergie alimentari colpiscono il 4-5% della popolazione italiana con una crescita preoccupante tra i bambini, secondo i dati della Siaaic e del Bambino Gesù.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allergie in aumento: il rischio invisibile tra frutta e arachidi

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