Nel match tra Sassuolo e Milan, la squadra ospite ha subito una sconfitta per 2-0. La partita è stata influenzata da un'espulsione che ha ridotto il numero di giocatori in campo e da numerosi errori da parte di entrambe le squadre. L'assenza di azioni offensive significative da parte del Milan ha caratterizzato l'incontro, rendendo evidente la difficoltà nel creare occasioni da gol. L'analisi tattica si è concentrata sui momenti chiave e sugli errori commessi durante il match.

Un'altra sconfitta pesante e brutta, Sassuolo-Milan 2-0, in un periodo nero dei rossoneri di Massimiliano Allegri, che pare in netta difficoltà. La squadra non risponde più, c'è una regressione chiarissima e le difficoltà sono palesi. Non c'è più ordine, non c'è più organizzazione, manca la testa. Fikayo Tomori non ha solo fatto una prova orrenda per il rosso, ma anche per le scelte. "Quando prendi due gialli così in 24 minuti è perché non ci sei con la testa", dice Mattia Pellé, il nostro match analyst. Poi c'è il solito problema attacco, perché ieri il Milan fa ancora fatica a creare. Mancano le transizioni, mancano le letture giuste, manca soprattutto la prima punta.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri, così non va! Analisi Sassuolo-Milan 2-0: siamo senza attacco

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