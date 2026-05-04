Nella puntata di domenica 4 maggio di ‘Domenica In’, Mara Venier ha intervistato Albano Carrisi in un dialogo che ha toccato temi di forte impatto emotivo. L’artista ha condiviso dettagli sulla propria esperienza di dolore e sulla fede, affrontando anche un appello alla pace. La conversazione si è svolta in un’atmosfera intima, offrendo uno sguardo diretto sui sentimenti e le riflessioni personali dell’intervistato.

Domenica 4 maggio, Mara Venier a ‘Domenica In’ ha ospitato una delle interviste più intime e delicate degli ultimi anni ad Albano Carrisi. Con la voce rotta dall’emozione, l’artista di Cellino San Marco ha ripercorso le ferite più profonde della sua vita privata, lanciando però un messaggio chiaro di pace e di speranza. “Ho visto la grande fede che ho avuto e il demonio. Ma non ha vinto. Ho scelto come sempre la strada di Dio e sono stato anche premiato. Ylenia è nel mio cuore e nel tuo cuore”, ha detto rivolgendosi a Romina Power, visibilmente commosso. Parole che mostrano il dolore di un padre che non smette di portare con sé l’assenza della figlia, ma anche la volontà di andare avanti senza arrendersi.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Albano a Domenica In: l’intervista intensa tra dolore, fede e un appello alla pace

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