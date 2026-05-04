Al San Gerardo un contributo di 1,5 milioni di euro per sconfiggere la leucemia linfoblastica acuta

Un nuovo finanziamento di 1,5 milioni di euro è stato assegnato all’ospedale San Gerardo per sostenere la lotta contro la leucemia linfoblastica acuta. Questa malattia, che colpisce sia adulti che bambini, rappresenta ancora una sfida per i ricercatori, che da tempo lavorano per sviluppare trattamenti più efficaci. Il contributo mira a potenziare le attività di ricerca e a migliorare le possibilità di cura.

Da anni i ricercatori sono in prima linea per cercare di avere un’arma in più per sconfiggere la leucemia linfoblastica acuta sia negli adulti sia nei bambini. La nomea dell’Ircss San Gerardo dei Tintori in campo ematologico è riconosciuta in Italia e all’estero. Adesso medici e scienziati hanno.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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