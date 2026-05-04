Al Politeama in scena Santi minori con Carlo Caracciolo e Ciro Villano

Al Politeama di Napoli, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio alle ore 20.30, si terrà lo spettacolo “Santi minori” scritto da Ciro Villano. La rappresentazione vede protagonisti Carlo Caracciolo e Ciro Villano ed è inserita nell’edizione 2026 della rassegna di teatro Off Napoliteama. La messa in scena si svolge in due serate consecutive presso il teatro partenopeo.

Al Politeama di Napoli, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio ore 20.30, per l’edizione 2026 della rassegna di teatro Off Napoliteama, saranno in scena Carlo Caracciolo e Ciro Villano con lo spettacolo “Santi minori”, di Ciro Villano.Sinossi: due uomini sono costretti a condividere gli spazi angusti di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Teatro, al Politeama di Napoli il debutto di “Santi minori” di Ciro VillanoSi intitola ‘Santi minori’ lo spettacolo di Ciro Villano che dai mega show scritti per Sal Da Vinci torna alla prosa pura. “Rumori fuori scena”: lo spettacolo dei record torna al Politeama Genovese con The Kitchen CompanyDa martedì 7 a giovedì 9 aprile The Kitchen Company torna al Politeama Genovese con “Rumori fuori scena”, una commedia scritta da Michael Frayn e... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: POLITEAMA NAPOLI | In scena Santi minori con Carlo Caracciolo e Ciro Villano; Santi minori al Politeama di Napoli: il nuovo spettacolo di Ciro Villano con Carlo Caracciolo e Ciro Villano; Il trasformismo incontra la magia: Luca Lombardo in scena del Teatro Cilea; Rigillo scarnifica Pound: un esercizio di teatro puro al Mercadante. Politeama, in scena Santi minoriAl Politeama di Napoli (Via Monte di Dio 80), mercoledì 6 e giovedì 7 maggio ore 20.30, per l’edizione 2026 della rassegna di teatro Off Napoliteama, saranno ... napolivillage.com Al Teatro Politeama di Napoli in scena “Santi minori” con Carlo Caracciolo e Ciro Villano - facebook.com facebook