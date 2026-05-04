Al Mentore è tempo di ' Ombrelloni' lo spettacolo di Iacopo Gardelli con le musiche di Giacomo Toschi
Giovedì 7 maggio alle 21 si terrà al Teatro Mentore lo spettacolo “Ombrelloni. Riviera Blues”, interpretato da Lorenzo Carpinelli. La rappresentazione è diretta da Iacopo Gardelli e le musiche sono composte da Giacomo Toschi, artista proveniente da Santa Sofia. L’evento fa parte della stagione teatrale del teatro e coinvolge anche il pubblico con le sue musiche originali.
Giovedì 7 maggio alle 21 sul palco del Teatro Mentore va in scena “Ombrelloni. Riviera Blues”, spettacolo interpretato da Lorenzo Carpinelli, regia di Iacopo Gardelli e musiche del santasofiese Giacomo Toschi.La Riviera Romagnola ha una caratteristica particolare. Nessuno ci va per il mare: ciò.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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