Al Mentore è tempo di ' Ombrelloni' lo spettacolo di Iacopo Gardelli con le musiche di Giacomo Toschi

Giovedì 7 maggio alle 21 si terrà al Teatro Mentore lo spettacolo “Ombrelloni. Riviera Blues”, interpretato da Lorenzo Carpinelli. La rappresentazione è diretta da Iacopo Gardelli e le musiche sono composte da Giacomo Toschi, artista proveniente da Santa Sofia. L’evento fa parte della stagione teatrale del teatro e coinvolge anche il pubblico con le sue musiche originali.