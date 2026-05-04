AEW | La rottura con Warner Bros e la ricerca di una nuova casa

La AEW ha visto smentite le voci di una rottura con Warner Bros., legate alla fusione con Paramount. Nonostante l’accordo triennale che entrerà in vigore nel 2025, permangono dubbi sul rapporto tra le due parti. La situazione resta in equilibrio, senza conferme ufficiali riguardo a eventuali cambiamenti nei termini dell’accordo o a una possibile ricerca di una nuova casa.

Pur essendo stata smentita l’ipotesi di rottura tra la AEW e Warner Bros a seguito della fusione con Paramount, forti di un accordo triennale iniziato nel 2025, ci sono ancora incertezze sul futuro rapporto. Nick LoPiccolo non fa marcia indietro sulle sue affermazioni riguardanti la AEW (All Elite Wrestling) – e i suoi ultimi commenti suggeriscono che Tony Khan potrebbe già correre ai ripari dietro le quinte. Durante un’apparizione nel podcast di BodySlam.net, LoPiccolo ha spiegato cosa sta realmente accadendo, secondo lui, dopo la situazione con la Warner Bros. Discovery – delineando un quadro molto diverso da quello che viene presentato al pubblico.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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