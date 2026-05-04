Aeroporto del Salento riparte il cantiere per la connessione ferroviaria

Oggi è ripreso il cantiere presso l’Aeroporto del Salento, dopo mesi di inattività, per realizzare la connessione ferroviaria. L’intervento riguarda i primi 100 metri di tracciato, fondamentali per rispettare la scadenza fissata al 30 giugno. La ripresa dei lavori si è verificata con l’obiettivo di garantire il completamento di questa fase iniziale in tempi stretti, nel rispetto delle tempistiche previste.

BRINDISI – Il cantiere per collegare l’Aeroporto del Salento alla rete ferroviaria è partito oggi, 4 maggio, dopo mesi di stallo e con una prima scadenza già molto ravvicinata: entro il 30 giugno dovrà essere realizzato il tratto minimo – i primi 100 metri – necessario a non compromettere le.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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