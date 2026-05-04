Adani ha commentato il pareggio della Juventus contro il Verona, evidenziando come siano stati due punti persi durante la partita. Ha anche sottolineato che la Juventus ha avuto problemi evidenti nel match contro il Milan, definendola una brutta prestazione. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di ‘La Nuova DS’, dove ha analizzato le difficoltà della squadra bianconera.

di Francesco Spagnolo Adani ai microfoni de ‘La Nuova DS’ ha analizzato il pareggio della Juventus contro il Verona soffermandosi sulle chiare difficoltà del club bianconero. Il dibattito calcistico televisivo si è infiammato nuovamente durante l’ultima puntata de La Nuova DS, dove l’analisi dei recenti passi falsi delle grandi del campionato ha occupato il centro della scena. In particolare, l’opinionista ed ex calciatore Lele Adani ha voluto porre l’accento sulla crisi d’identità che sta colpendo rossoneri e bianconeri, reduci da un weekend estremamente complicato. Secondo il punto di vista di Adani, non si può ridurre tutto a una semplice questione di organico o di acquisti mancati, poiché i problemi sembrano radicati molto più in profondità, toccando la proposta di gioco stessa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adani non ha dubbi: «Contro il Verona due punti persi. La Juve ha pagato la brutta partita giocata con il Milan»

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