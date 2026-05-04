A Sutri e Viterbo due cacce al tesoro per bambini tra cultura e storia

A Sutri e Viterbo si svolgono due eventi dedicati ai bambini, organizzati da Archeoares in occasione della dodicesima edizione dei Kid Pass Days. Nei giorni di sabato 9 e domenica 10 maggio, sono previste cacce al tesoro pensate per coinvolgere i più giovani, offrendo loro l’opportunità di scoprire aspetti culturali e storici attraverso attività interattive. Le iniziative mirano a stimolare l’interesse dei bambini per il patrimonio locale.

Anche quest'anno Archeoares aderisce ai Kid pass days. In occasione della dodicesima edizione, infatti, sabato 9 e domenica 10 maggio, la società ha ideato un programma speciale di cacce al tesoro per trasformare i piccoli visitatori in veri esploratori della storia. Le attività si svolgono.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Milano in corsa per le spillette olimpiche: caccia al tesoro tra storia e collezionismo in vista del 2026.La Febbre del Pin Trading: Milano si Illumina di Spillette in Vista delle Olimpiadi Milano è in fermento per una caccia al tesoro insolita: la... Treno contro autobus a Sutri vicino Viterbo, ci sono feriti: a bordo del bus anche ragazzi diretti a scuolaIncidente a Sutri, vicino Viterbo, dove un autobus di linea si è scontrato con un treno vicino a un passaggio a livello: almeno cinque i feriti. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tuscia in Fiore 2026; Ponte e weekend del 1 maggio: gli eventi da non perdere a Viterbo e provincia; Sutri in Fiore conquista il pubblico: boom di presenze anche nel secondo weekend; Kid Pass Days, Archeoares organizza due cacce al tesoro a Viterbo e a Sutri per trasformare i piccoli visitatori in esploratori della storia. Sutri in FioreIl cuore antico di Sutri si veste di fiori in occasione di Sutri in Fiore. Ogni fine settimana, dal 18 aprile al 31 maggio, il borgo medievale in provincia di Viterbo,si trasforma in uno straordinar ... romatoday.it A Sutri la festa dello sport. Ospite Susanna D'Inzeo figlia dell'olimpionico RaimondoVITERBO - Festa dello sport a Sutri. Ad ospitare l’iniziativa la splendida cornice della sala convegni di Palazzo Doebbing dove si è svolta la cerimonia di premiazione e dove è stata esposta la ... ilmessaggero.it Pro Loco Sutri APS added a new photo. - Pro Loco Sutri APS - facebook.com facebook