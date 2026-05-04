A Montesilvano il 12esimo congresso regionale Uil Abruzzo

A Montesilvano si svolgerà il 12esimo congresso regionale della Uil Abruzzo nei giorni 5 e 6 maggio, presso il Grand Hotel Adriatico. Il tema dell’evento sarà “Ai: pensare i lavori oggi per l’Abruzzo di domani”. Durante le giornate si discuterà di questioni legate al mondo del lavoro e alle prospettive future per la regione.

“Ai: pensare i lavori oggi per l’Abruzzo di domani” è il tema del 12esimo congresso regionale Uil Abruzzo, che si terrà il 5 e 6 maggio al grand hotel Adriatico di Montesilvano. Saranno 309 i delegati sindacali, in rappresentanza delle varie categorie e dei 60.088 iscritti alla Uil Abruzzo, a.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Primo congresso regionale della Uil Fp Anas Abruzzo, Cecala eletto segretarioSi è svolto lo scorso 12 marzo il primo congresso regionale della Uil Fp Anas Abruzzo, un momento di confronto e partecipazione per i lavoratori del... Leggi anche: Uil Umbria, al Congresso regionale il segretario generale Pierpaolo Bombardieri Panoramica sull’argomento Si parla di: Il 5 e 6 maggio a Montesilvano il XII Congresso regionale Uil Abruzzo; Montesilvano, XII Congresso Uil Abruzzo: 309 delegati per definire le strategie future del sindacato. Tema dell’evento: AI: pensare i lavori oggi per l’Abruzzo di domani.