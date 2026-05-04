A Montecarlo, Torrisi ha vinto la finale della Coppa Under 21. La partita si è svolta ieri pomeriggio e ha coinvolto tre tornei diversi, tutti con l’obiettivo di assegnare un trofeo. Oggi è prevista una diretta streaming dell’evento SHR. La giornata si era aperta con alcune aspettative, dato che più competizioni erano in corso contemporaneamente.

Ieri pomeriggio, ai nastri di partenza di ben tre tornei che assegnavano un titolo, avevamo un bel po' di speranze. Il tavolo finale del One Drop da 100k ha visto trionfare Daher con il nostro Drago che ha chiuso terzo. Nella Cup però è arrivata la picca e oggi ci si gusta in diretta streaming il super high roller Vincere in quel di Montecarlo ha forse un sapore davvero particolare. Al tavolo troviamo l'elite dei giocatori (europei e non) e alzare il trofeo è una sensazione unica. Ci è riuscito Illuminato Torrisi nella PokerStars Cup. La diretta streaming dell'EPT di Montecarlo intanto non si ferma C'erano in ballo ben tre titoli non da poco ieri nel Principato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A Montecarlo Torrisi trionfa nella CUP. Oggi diretta streaming del SHR

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