60 milioni per il terzo quartiere | via al piano di rigenerazione

Un piano di rigenerazione da 60 milioni di euro è stato avviato per il terzo quartiere, con interventi che interesseranno le aree di Camaro e Bordonaro. La ristrutturazione prevede miglioramenti nella sicurezza e nelle condizioni di vita dei residenti. Verrà inoltre realizzato un nuovo polo tecnologico dal valore di 25 milioni di euro, destinato a rafforzare le attività nel settore. I lavori sono stati annunciati e sono in fase di pianificazione.

? Cosa scoprirai Come cambieranno la vita e la sicurezza a Camaro e Bordonaro?. Dove sorgerà il nuovo polo tecnologico da 25 milioni di euro?. Quali aree abbandonate verranno trasformate in centri per le famiglie?. Come verranno utilizzati i fondi per proteggere le case a Cumia?.? In Breve Lino Cucè coordina la coerenza progettuale tra i vari quartieri coinvolti.. Oltre 25 milioni finanziano l'I-Hub per ricerca e mobilità sostenibile.. 600 mila euro destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico a Cumia.. Riqualificazione spazi pubblici e videosorveglianza previste a Camaro, Aldisio e Bordonaro.. Oltre 60 milioni di euro finanzieranno ventuno interventi per trasformare la Terza Municipalità attraverso un piano strategico che punta sulla rigenerazione urbana e la sicurezza guidato da Federico Basile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 60 milioni per il terzo quartiere: via al piano di rigenerazione Notizie correlate Il piano dell’Amministrazione Basile per la Terza Municipalità, masterplan da oltre 60 milioni tra rigenerazione e sicurezzaUn pacchetto di interventi già programmati e in larga parte coperti da finanziamenti pubblici che punta a ridisegnare la Terza Municipalità, agendo... Milan Juve, in palio non c’è solo la Champions: 60 milioni di motivi per vincere! L’incasso per il terzo postoMercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Tatuaggi, fenomeno in crescita: 7 milioni di italiani e 60 milioni di europei; Fondazione Cattolica: nel 2025 erogati 3 milioni per 299 progetti; Dai ricavi ai progetti: per Fondazione Cariverona un anno di crescita; Fondazione Cariverona, bilancio 2025 in crescita, più risorse e interventi per i territori. Milan Juve, in palio non c’è solo la Champions: 60 milioni di motivi per vincere! L’incasso per il terzo postoMilan Juve, in palio non c'è solo la Champions: 60 milioni di motivi per vincere! I dettagli sull'incasso per il terzo posto in classifica in Serie A ... calcionews24.com Michael ha ufficialmente superato i 400 milioni di dollari nel mondo - facebook.com facebook Alpini, donazioni e volontariato valgono oltre 90 milioni x.com