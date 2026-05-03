La partita tra Sassuolo e Milan si è conclusa con il risultato di 2-0 a favore dei padroni di casa. La sfida, valida per la 35ª giornata della Serie A 2025-2026, si è disputata nel pomeriggio di oggi. Il Milan ha mostrato una prestazione deludente, con poche occasioni create e una difesa che ha subito due reti nel corso del secondo tempo. La squadra ospite ha lasciato il campo con molte critiche sul rendimento complessivo.

È terminata da pochi minuti Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i secondi 45' di gioco tra i neroverdi di Fabio Grosso e i rossoneri di Massimiliano Allegri. Dopo che il primo tempo si era concluso con il Sassuolo in vantaggio di un gol (1-0), quello di Domenico Berardi (5') e di un uomo, per via dell'espulsione di Fikayo Tomori (24'), la ripresa si apre con una sostituzione per parte. Nei padroni di casa, fuori Nemanja Matic e dentro Luca Lipani. Nel Milan, invece, esce Christopher Nkunku ed entra Zachary Athekame.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan 2-0 (90?): il Diavolo è morto, prestazione orribile | Serie A News

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