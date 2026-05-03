Sassuolo-Milan 1-0 45? | Leao spreca rosso per Tomori | Serie A News

Nel primo tempo di Sassuolo-Milan, terminato con il punteggio di 1-0, Leao ha avuto un’occasione da gol fallita. Durante la partita, un giocatore del Milan è stato espulso con un cartellino rosso diretto. La partita si gioca nella 35ª giornata della Serie A 2025-2026.

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i neroverdi di Fabio Grosso e i rossoneri di Massimiliano Allegri. La partita inizia a ritmi bassi, finché, al 5', il centrocampista Kristian Thorstvedt del Sassuolo strappa il pallone dai piedi di Ardon Jashari e si invola sulla sinistra. Cede il pallone al centro ad Armand Laurienté che, dal limite dell'area, allarga la sfera sulla destra per Domenico Berardi. Conclusione di sinistro precisa nell'angolo lontano alla destra di Mike Maignan e neroverdi subito in vantaggio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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