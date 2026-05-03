Milan Futuro-Vogherese le formazioni ufficiali | Oddo lancia Perera dal 1?

Per la partita tra Milan Futuro e Vogherese, valida per la 34ª giornata del girone B di Serie D, sono state rese note le formazioni ufficiali. Il tecnico del Milan Futuro ha deciso di schierare Perera dal primo minuto. La formazione della Vogherese sarà disponibile a breve, mentre le scelte dei due allenatori sono state ufficializzate poco prima dell'inizio del match.

I riflettori dello stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), sono pronti ad accendersi su Milan Futuro-Vogherese, ultimo match della regular season di Serie D. I rossoneri di Massimo Oddo hanno bisogno almeno di un pareggio per blindare la qualificazione ai playoff, mentre gli ospiti sono ultimissimi in classifica e non hanno più nulla da chiedere al campionato. I rossoneri arrivano dalla brillante vittoria per 3-1 sul campo della Castellanzese, grazie alla doppietta di Magrassi e al sigillo finale di Branca: un segnale importante dopo il ko casalingo contro la Varesina. Alla vigilia della 34ª giornata, il Milan Futuro di mister Oddo occupa il quarto posto in classifica con 53 punti: serve tenere a distanza il Brusaporto che insegue a quota 51.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro-Vogherese, le formazioni ufficiali: Oddo lancia Perera dal 1? Notizie correlate Milan Futuro-Folgore Caratese, le formazioni ufficiali: Oddo conferma i suoi titolariTorna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: l'Under 23 rossonera è attesa da una partita casalinga fondamentale per le ambizioni dei giovani... Milan Futuro-Villa Valle, formazioni ufficiali: ecco le scelte di OddoTorna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: l'Under 23 rossonera arriva da un momento molto positivo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milan Futuro-Vogherese, Serie D 2025/2026: Match Preview; MILAN FUTURO-VOGHERESE: MATCH PREVIEW; Dove vedere Milan Futuro-Vogherese in streaming: tutte le opzioni; Delusione baby Diavolo: Milan Futuro sarà ancora nei Dilettanti. Milan Futuro-Vogherese: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Milan Futuro-Vogherese di Domenica 3 maggio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net Milan Futuro domenica in campo per l'ultima giornata di regular seasonDomenica pomeriggio alle ore 15.00, allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, torna in campo il Milan Futuro. Ultima giornata di regular season, con i rossoneri che affrontano la ... milannews.it Milan Futuro-Vogherese: segui in DIRETTA l'ultimo atto della regular season di Serie D nel primo commento - facebook.com facebook Serie D, Milan Futuro-Vogherese: dove vederla in TV e streaming x.com