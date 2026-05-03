LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo a 3? dai battistrada

Da oasport.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si tiene la tappa del Giro di Romandia 2026, con aggiornamenti in diretta sulla corsa. Il gruppo si trova a circa tre minuti di distanza dai battistrada, mentre Tadej Pogacar ha concluso nelle prime sei posizioni in tutte le tappe di questa edizione, conquistando anche tre vittorie. I corridori stanno affrontando le ultime fasi dell’evento, con la classifica che si fa sempre più interessante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 Tadej Poagacr ha chiuso nelle prime sei posizioni tutte le tappe di questa edizione del Giro di Romandia, con ben tre vittorie a referto. 13.00 Il gruppo paga 3’15” di ritardo dalla testa della corsa, dove è presente l’azzurro Lorenzo Germani. 12.57 Mancano 134 km al traguardo di Leysin. 12.54 Gli otto fuggitivi guidano con 3’05” di vantaggio sul plotone. 12.51 Media oraria della prima ora di gara 45,1 kmh. 12.48 All’interno della fuga solo lo sloveno Jan Tratnik è stato capace di vincere una tappa al Giro di Romandia, nel 2019. 12.45 Aumenta ancora il margine della testa della corsa: 3? di vantaggio sul gruppo.🔗 Leggi su Oasport.it

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