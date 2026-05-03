LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo a 3? dai battistrada

Oggi si tiene la tappa del Giro di Romandia 2026, con aggiornamenti in diretta sulla corsa. Il gruppo si trova a circa tre minuti di distanza dai battistrada, mentre Tadej Pogacar ha concluso nelle prime sei posizioni in tutte le tappe di questa edizione, conquistando anche tre vittorie. I corridori stanno affrontando le ultime fasi dell’evento, con la classifica che si fa sempre più interessante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 Tadej Poagacr ha chiuso nelle prime sei posizioni tutte le tappe di questa edizione del Giro di Romandia, con ben tre vittorie a referto. 13.00 Il gruppo paga 3’15” di ritardo dalla testa della corsa, dove è presente l’azzurro Lorenzo Germani. 12.57 Mancano 134 km al traguardo di Leysin. 12.54 Gli otto fuggitivi guidano con 3’05” di vantaggio sul plotone. 12.51 Media oraria della prima ora di gara 45,1 kmh. 12.48 All’interno della fuga solo lo sloveno Jan Tratnik è stato capace di vincere una tappa al Giro di Romandia, nel 2019. 12.45 Aumenta ancora il margine della testa della corsa: 3? di vantaggio sul gruppo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo a 3? dai battistrada Notizie correlate Leggi anche: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 10 km al termine, gruppo a 22? dai battistrada Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo ancora compatto Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe, Pogacar in controllo; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Terza Tappa; LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in discesa attaccano Soederqvist e GermaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.09 Ecco i primi due attaccanti di giornata: lo svedese Jakob Soederqvist (Lidl Trek) e l'azzurro Lorenzo ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar vince in solitaria, grande prestazione di LipowitzCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.06 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE Quinta Tappa: dalla partenza a Lucens all’arrivo in salita a Leysin, con Pogacar in assoluto spauracchio. Segui la diretta integrale, live tracking e classifiche aggiornate. Inizio alle 11:45. Dettagli e link: x.com Scopri con noi la caratteristica della tappa odierna del Giro di Romandia: la guida completa - facebook.com facebook