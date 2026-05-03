Nel primo tempo, l’Inter segna un gol al minuto 45 che mette in evidenza la tensione in campo e il nervosismo del Parma. La partita si svolge a San Siro, dove l’Inter cerca di controllare il ritmo, mentre il Parma tenta di resistere alla pressione avversaria. La difesa del Parma si sforza di mantenere la concentrazione, mentre l’Inter cerca di sbloccare il risultato sfruttando le offensive.

? Cosa scoprirai Come farà la difesa del Parma a resistere alla pressione nerazzurra?. Chi riuscirà a scardinare il modulo a cinque di Cuesta?. Perché il gol di Thuram è arrivato proprio in quel momento?. Quali scelte tattiche di Chivu hanno permesso il vantaggio dell'Inter?.? In Breve Gol di Thuram al 45° minuto a San Siro contro il Parma. Modulo difensivo a cinque scelto da Cuesta con Suzuki tra i pali. Formazione Inter con Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Esposito. Parma schiera Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Strefezza e Pellegrino per la sfida milanese. Thuram rompe l’equilibrio a San Siro al 45° minuto, regalando il vantaggio all’Inter contro un Parma che cerca di confermare il proprio ottimo rendimento stagionale in trasferta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, Thuram fulmina il Parma al 45? e accende San Siro

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