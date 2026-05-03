L'Inter ha vinto il campionato di Serie A per la 21ª volta, grazie alla vittoria contro il Parma che ha reso matematica la conquista del titolo con tre giornate di anticipo. La squadra, guidata da Chivu, ha raggiunto questo risultato in meno di un anno dopo un periodo difficile, segnato da una notte considerata negativa. La vittoria ha concluso una stagione ricca di emozioni e successi.

Lo scudetto numero 21 ha cominciato a nascere nella notte più dolorosa, quella del 31 maggio 2025, a Monaco di Baviera, finale di Champions League: Psg-Inter 5-0. Lì, come ha appena riconosciuto Simone Inzaghi alla Gazzetta, si è avuta la sensazione della fine di un ciclo. Simone ne ha preso atto andandosene, i dirigenti nerazzurri pianificando i cambiamenti, perché non tutte le ferite sono uguali, alcune lasciano traumi. Prima scelta fondante: il nuovo allenatore. Non è stato banale scommettere sul rumeno Cristian Chivu, eroe del Triplete, l'ex guerriero col caschetto. Aveva vinto uno scudetto con l'Inter Primavera (2021) e salvato il Parma, preso a novembre al terz'ultimo posto, ma era pur sempre un giovane allenatore con sole 13 partite di Serie A.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter campione d'Italia per la 21? volta! In 12 mesi dalla notte più nera al trionfo firmato Chivu

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