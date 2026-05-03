Gimcheon Sangmu-Ulsan HD FC martedì 05 maggio 2026 ore 09 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 5 maggio 2026 alle 09:30 si gioca una partita del dodicesimo turno del campionato di K-League in Corea del Sud tra Gimcheon Sangmu e Ulsan HD FC. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e anche le quote e i pronostici sono disponibili. La sfida si svolge nel contesto di una stagione in corso, con le due squadre che cercano di migliorare la loro posizione in classifica.

Gara valevole per il turno numero 12 di K-League sudcoreana quella tra il Gimcheon Sangmu e l’Ulsan HD FC. La squadra delle forze armate viene da 2 vittorie esterne consecutive, l’ultima delle quali proprio contro la capolista Seoul. Squadra in ascesa ma con l’obiettivo della salvezza, difficile inserirsi in un discorso diverso. Gli Horang-i sono ripartiti con un nuovo tecnico dopo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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