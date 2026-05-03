Formia taglia la Tari dell’8% | risparmio record per i cittadini

Il Comune di Formia ha deciso di ridurre l’8% sulla tassa sui rifiuti, portando a un risparmio complessivo di circa 700 euro per molte famiglie. La diminuzione si applica alle tariffe applicate quest’anno e si lega a un nuovo calendario di raccolta differenziata. Questa scelta ha coinvolto diverse abitudini dei cittadini, che hanno contribuito a ottimizzare la gestione dei rifiuti e a ridurre i costi complessivi.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il nuovo calendario della raccolta i portafogli delle famiglie?. Quali abitudini dei cittadini hanno permesso di risparmiare 700.000 euro?. Perché Formia riesce a tagliare i costi mentre il Lazio subisce rincari?. Quando inizieranno concretamente a scendere le bollette della Tari?.? In Breve Riduzione progressiva del 3% nel 2026 e del 4,7% nel 2027.. Raffaele Izzo di Formia Rifiuti Zero annuncia 700.000 euro di risparmio.. Tasso di raccolta differenziata raggiunto all'80% nei primi quattro mesi dell'anno.. Nuove regole prevedono ritiro secco residuo una sola volta ogni due settimane.. La tariffa sui rifiuti a Formia scenderà dell’8% nel biennio 2026-2027, rendendo il comune l’unico nel Lazio a tagliare i costi in un periodo di rincari generalizzati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Formia taglia la Tari dell’8%: risparmio record per i cittadini Notizie correlate Formia riduce la Tari dell'8%: è l'unico comune del LazioUn risultato storico a Formia: la tariffa sui rifiuti scenderà dell'8% nel biennio 2026- 2027. Formia batte ogni record: la differenziata vola quasi all’80%La gestione dei rifiuti a Formia ha segnato un punto di svolta storico nel mese di marzo, quando la percentuale di raccolta differenziata è salita al...