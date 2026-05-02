Un esperto ha sollevato dubbi sulla validità delle multe emesse nelle zone a traffico limitato della città, ipotizzando possibili vizi nelle procedure di accertamento. In particolare, si discute sulla validità dell’apparecchiatura EnVES utilizzata per rilevare le infrazioni e sulla possibilità di annullare le multe a causa di eventuali problemi tecnici o anomalie nelle procedure di controllo. La questione riguarda la conformità delle attrezzature e dei metodi impiegati nelle verifiche.

? Cosa scoprirai Come si può annullare una multa ZTL per un vizio tecnico?. Perché l'apparecchiatura EnVES potrebbe non essere valida per gli accertamenti?. Chi ha firmato l'atto che mette in dubbio le sanzioni comunali?. Cosa succede ai verbali emessi senza il decreto ministeriale obbligatorio?.? In Breve Ricorsi alla Prefettura entro 60 giorni dalla notifica per le sanzioni ricevute.. L'apparecchiatura EnVES è prodotta dalla società EngiNe di Viterbo.. L'atto amministrativo è firmato dall'ingegner Silverio Antoniazzi invece di un Ministro.. Contestazioni riguardano l'articolo 7 commi 9 e 14 del Codice della Strada.. I conducenti che hanno...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ZTL Avellino: esperto ipotizza vizi nelle multe per i varchi

Notizie correlate

Boom di multe Ztl: +63mila in due anni. Via Sant’Isaia e Marconi tra i varchi più colpitiA Bologna cresce in modo significativo il numero delle multe per accesso irregolare alla Ztl.

Multe notturne ad Avellino: cresce il dibattito sulle ZtlAd Avellino le multe arrivano di notte, quando la città si assottiglia e restano accese soltanto le luci di chi rincasa tardi o si avvia al lavoro...

Approfondimenti e contenuti

Avellino, multe ZTL tutte annullabili: ecco cosa fareZTL avellino: l'illegittimità è nel titolo autorizzativo. ecco perché le multe sono nulle. Come fare per ottenere annullamento ... irpiniaoggi.it

Avellino, polemica sulle barriere dopo la fuga nella ZtlInefficaci i dissuasori piazzati agli accessi del Corso, ora c'è chi chiede di ripristinare le barriere della Ztl. Intanto È fissata per oggi alle 13 l'udienza di convalida dell'arresto di G. M., ... ilmattino.it