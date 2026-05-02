WWE | Roman Reigns rinnova accordo firmato durante WrestleMania 42

Durante il weekend di WrestleMania 42, la WWE ha annunciato di aver firmato un nuovo contratto con Roman Reigns, consolidando la sua presenza nel roster. La notizia è stata comunicata senza specificare dettagli economici o durata dell’accordo. Reigns, considerato uno dei wrestler di punta della compagnia, continuerà a essere protagonista negli eventi principali della WWE nei prossimi mesi. La firma è avvenuta in un momento di grande attenzione mediatica per il pay-per-view.

Roman Reigns non andrà da nessuna parte tanto presto: la WWE ha infatti chiuso un nuovo accordo con lui durante il weekend di WrestleMania 42, assicurandosi la permanenza di una delle sue stelle più importanti. La notizia è stata rivelata da Billi Bhatti nel podcast Dirty Sheets Wrestling Informer, presentandola come il grande scoop con cui chiudere la puntata. Secondo Bhatti, il precedente contratto di Reigns era ormai vicino alla scadenza, ma la WWE è riuscita a finalizzare in tempo un nuovo accordo: “Chiudiamo lo show con la nostra grande notizia, e riguarda Roman Reigns. Reigns ha firmato un nuovo accordo con la WWE. Si tratta di un contratto di tre anni.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns rinnova, accordo firmato durante WrestleMania 42 Roman Reigns vs CM Punk Full Match - WWE WrestleMania 42 Notizie correlate WWE: Roman Reigns sarà presente a Raw per tutto marzo in vista di WrestleMania 42Roman Reigns si prepara a essere uno dei volti principali di Raw nelle settimane che precedono WrestleMania 42. Leggi anche: WWE: Roman Reigns batte CM Punk e conquista il World Heavyweight Championship a WrestleMania 42 Contenuti di approfondimento Si parla di: WWE: card e anticipazioni per la puntata di Raw, Reigns risponde a Jacob Fatu. WWE: Roman Reigns ha rinnovato prima di WrestleMania 42Messe a tacere tutte le voci sul futuro di Roman Reigns, che ha firmato un nuovo contratto con la WWE qualche settimana fa ... spaziowrestling.it WWE: Roman Reigns anche in Italia, ecco il suo calendario a RawRoman Reigns aveva promesso che lo avremmo visto spesso questa estate: confermato il suo calendario per il prossimo mese ... spaziowrestling.it