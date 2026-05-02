Vlahovi?-Juventus | rebus rinnovo e strategie di mercato

Il contratto di Dušan Vlahovi? con la Juventus è al centro di un momento di incertezza. La società sta affrontando scelte importanti sia sul fronte del rinnovo sia sulle strategie di mercato future, con decisioni che potrebbero cambiare il volto della squadra nella prossima stagione. La trattativa tra l’attaccante e il club si trova in una fase cruciale, lasciando in sospeso gli sviluppi più immediati.

Il futuro di Dušan Vlahovi? alla Juventus si trova a un bivio decisivo che rischia di ridisegnare completamente i piani sportivi e finanziari della società bianconera. Con una scadenza contrattuale che si fa sempre più imcombente, la dirigenza è impegnata in un complesso braccio di ferro con l’entourage dell’attaccante per risolvere un’impasse che sta accendendo il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Il club sta tentando di scongiurare la perdita della propria punta di diamante, ma la trattativa per il prolungamento si scontra con una realtà economica divenuta difficilmente sostenibile per i nuovi standard della Continassa. Secondo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni, i contatti tra la dirigenza e il nucleo familiare del giocatore – rappresentato dal padre e dall’agente – proseguono senza sosta da diverse settimane.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Vlahovi?-Juventus: rebus rinnovo e strategie di mercato Notizie correlate Leggi anche: Juventus, Vlahovic: rebus rinnovo Juventus, tra Spalletti e mercato: rinnovo, sogno Tonali e… VlahovicTiene banco il futuro sulla panchina dell’allenatore, mentre la dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione La... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gelo Vlahovic, i tifosi della Juventus stentano a crederci: è cambiato tutto; Calciomercato Milan: Vlahovic, stuzzica il potenziale ma preoccupa l’ingaggio; Juventus, torna di moda Kolo Muani: le ultime; Gelo Vlahovic, i tifosi della Juventus stentano a crederci: è cambiato tutto. Juventus, Vlahovi? resta o va via? Il dilemma sul rinnovo scuote i tifosiJuventus, Vlahovi? resta o va via? Il dilemma sul rinnovo scuote i tifosi Dušan Vlahovi? resta alla Juventus o lascerà Torino? È questo il grande interrogativo che ... tuttojuve.com Vlahovic-Juventus, idea rinnovo breveVlahovic-Juventus, idea rinnovo breve L’ipotesi di un rinnovo breve tra Dušan Vlahovi? e la Juventus prende sempre più quota. Dopo ... tuttojuve.com Yildiz e il "patto" con il ginocchio, le condizioni di Thuram e il ruolo di Vlahovic: verso Juve-Verona - facebook.com facebook