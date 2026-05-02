A Viterbo si accende una discussione sulla tassa sui rifiuti, con l’affermazione che anche i locali commerciali vuoti devono pagare la Tari. La questione riguarda l’applicazione di questa tassa, anche in assenza di attività o occupazione negli spazi. La decisione ha suscitato reazioni tra i proprietari e gli esercenti, mentre si attende una pronuncia ufficiale su come verrà gestito il pagamento in questi casi.

? Cosa scoprirai Chi dovrà pagare la Tari per i locali commerciali vuoti?. Come influirà questa nuova interpretazione del regolamento sulle botteghe locali?. Perché l'addizionale Irpef non permette ulteriori tagli alle tasse comunali?. Quali sono le conseguenze finanziarie per chi possiede spazi non affittati?.? In Breve Alvaro Ricci segnala addizionale Irpef già al tetto massimo per le famiglie viterbesi.. L'assessora Angiani difende la legittimità del regolamento Tari approvato dalla giunta Frontini.. L'estensione Tari agli immobili vuoti minaccia la sopravvivenza dei centri storici di Viterbo.. I consiglieri Micci, Troncarelli e Sanna si oppongono alle nuove interpretazioni del regolamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo, polemica sulle tasse: Chiatti: ‘Si paga la Tari su locali vuoti

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