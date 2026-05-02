Viterbo lezione di prova con Simona Tartaglia | prova il cinema

A Viterbo si svolge una lezione di prova con Simona Tartaglia, una casting director professionista, dedicata ai giovani interessati al mondo del cinema. Durante l'evento, i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire come si affronta un provino e quali tecniche si utilizzano nel settore. L'iniziativa mira a offrire ai partecipanti un'introduzione pratica e diretta alle dinamiche di un casting cinematografico.

? Cosa scoprirai Come si affronta un provino con una casting director professionista?. Chi è l'esperta che guiderà i nuovi talenti di Viterbo?. Perché le produzioni cinematografiche cercano sempre più attori nel viterbese?. Come trasformare la passione per la recitazione in un lavoro reale?.? In Breve Lezione martedì 5 maggio dalle ore 18 alle 20 presso Centro Culturale San Leonardo.. Prenotazione obbligatoria via telefono o WhatsApp al numero 320 279 2669 o email.. Iniziativa mira a formare professionisti per le crescenti produzioni cinematografiche nel territorio viterbese.. Contatti disponibili anche tramite i canali social Facebook, Instagram e TikTok della scuola.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, lezione di prova con Simona Tartaglia: prova il cinema Notizie correlate TFA sostegno XI ciclo, prova scritta: video lezione + simulatore 5mila quesiti + 80 esempi di prova scritta + libro “Studio rapido” + 91 mappe mentali interattiveSi avvicina la primavera e si avvicina, di conseguenza, il bando per il TFA sostegno XI gestito dalle Università. TFA sostegno XI ciclo, prova preselettiva, scritta e orale: video lezione + simulatore 5mila quesiti + 80 esempi di prova scritta + libro “Studio rapido” + 91 mappe mentali interattiveSi avvicina la primavera e si avvicina, di conseguenza, il bando per il TFA sostegno XI gestito dalle Università. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Dolore e gratitudine: il ringraziamento della famiglia Ferrante alla comunità; Nomina a consigliere comunale, Marco De Carolis esprime soddisfazione e traccia gli impegni per la città; Recitazione cinematografica, martedì 5 maggio la prima prova del corso di Simona Tartaglia. David Micci. Red Room Orchestra & Singers · The Persuaders Theme. In attesa di NOTTE HORROR del 30 maggio …. ci sarà il corso di Cinema e recitazione Cinematografica con la Regista Simona Tartaglia … presso associazione Click!della fotografa Lietta - facebook.com facebook