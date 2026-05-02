In Italia, i femminicidi rappresentano una realtà che continua a richiedere attenzione e analisi. La giornalista e attivista ha pubblicato un libro in cui spiega perché il conteggio di questi episodi sia un gesto che va oltre la statistica, assumendo un valore politico. Il testo offre una riflessione sulla dimensione sociale e sulle implicazioni di questa violenza di genere.

Cosa significa non avere dati sulla violenza di genere? «Non siamo in una situazione in cui i dati non esistono. Le istituzioni producono diversi dati sulla violenza di genere. Il problema è che sono frammentati e pubblicati con cadenze diverse. Esistono, ad esempio, i dati annuali dei centri antiviolenza e del numero 1522, che offrono una fotografia costante del fenomeno. A questi si affiancano i dati dell’ISTAT sugli accessi al pronto soccorso per violenza, le indagini sulla sicurezza delle donne, molto più sporadiche, e i dati giudiziari su denunce e condanne. Il punto è che non esiste un luogo unico dove reperire tutto. Chi per lavoro deve reperire dati deve orientarsi tra fonti diverse, aggiornamenti non sempre regolari, metodologie differenti.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Violenza di genere, Donata Columbro: «Ecco perché contare i femminicidi è un atto politico»

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