Villa Revedin Bolasco | visita al parco più bello d’Italia
Una visita alla Villa Revedin Bolasco permette di scoprire il parco considerato il più bello d’Italia, situato nelle vicinanze di Castelfranco. Il complesso risale al Cinquecento e si distingue per i dettagli architettonici e paesaggistici. All’interno, la cavallerizza è decorata con cinquanta due statue antiche, testimonianza di un intervento decorativo di epoca passata. La proprietà è aperta al pubblico e rappresenta uno dei luoghi storici della regione.
? Cosa scoprirai Dove si nasconde questo tesoro del Cinquecento vicino a Castelfranco?. Chi ha decorato la cavallerizza con ben cinquantadue statue antiche?. Come hanno fuso i grandi architetti l'arte con il paesaggio?. Quanto costa partecipare alla visita guidata di domenica pomeriggio?.? In Breve Visita organizzata da Padovanità APS domenica 3 maggio con due turni alle 14:30 e 16:00.. Costo partecipazione 12 euro, ridotto a 10 per soci e 6 per bambini sotto i 12 anni.. Cavallerizza decorata da Orazio Marinali con 52 statue per passione del conte Francesco Revedin.. Architettura ottocentesca curata da Giambattista Meduna e Antonio Caregaro Negrin nel Borgo Treviso.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Visita guidata a villa e parco BolascoARKA organizza la visita guidata a Villa Bolasco e al suo Parco, ubicati a Castelfranco Veneto, ma che appartengono all’Università degli Studi di...
Visite guidate a villa e parco BolascoSabato 2 Maggio e Domenica 3 Maggio ARKA organizza alcune visite guidate a Villa Bolasco e al suo Parco, siti ubicati a Castelfranco Veneto, che...
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Castelfranco, apre le porte Villa Revedin Bolasco: visita tra storia, architettura e natura; Villa Parco Bolasco riapre al pubblico; domenica 26 aprile 2026 – visita guidata a villa e a parco bolasco; Visite guidate a villa e parco Bolasco il 2 e 3 maggio 2026.
Villa Revedin Bolasco e Villa Torrigiani i parchi più belli del 2018Sono Villa Revedin Bolasco a Castelfranco Veneto (Treviso) e Villa Torrigiani a Camigliano (Lucca), rispettivamente per le categorie parchi pubblici e parchi privati, i due gioielli naturalistici che ... ansa.it
L'Università di Padova riapre Villa e Parco Revedin Bolasco a Castelfranco VenetoDal 19 agosto 2023 riapre al pubblico (ogni sabato e domenica, dalle ore 10 alle 19) Parco Bolasco, il giardino storico ottocentesco nel cuore di Castelfranco Veneto. La temporanea chiusura del Parco ... padovaoggi.it
Villa Revedin Bolasco è uno di quei posti che non ti aspetti di trovare a Castelfranco Veneto. È lì, a pochi passi dal centro storico, nascosto dietro alte mura: eppure dentro si apre un mondo completamente diverso. Otto ettari di giardino ottocentesco, più di m - facebook.com facebook