Una visita alla Villa Revedin Bolasco permette di scoprire il parco considerato il più bello d’Italia, situato nelle vicinanze di Castelfranco. Il complesso risale al Cinquecento e si distingue per i dettagli architettonici e paesaggistici. All’interno, la cavallerizza è decorata con cinquanta due statue antiche, testimonianza di un intervento decorativo di epoca passata. La proprietà è aperta al pubblico e rappresenta uno dei luoghi storici della regione.

? Cosa scoprirai Dove si nasconde questo tesoro del Cinquecento vicino a Castelfranco?. Chi ha decorato la cavallerizza con ben cinquantadue statue antiche?. Come hanno fuso i grandi architetti l'arte con il paesaggio?. Quanto costa partecipare alla visita guidata di domenica pomeriggio?.? In Breve Visita organizzata da Padovanità APS domenica 3 maggio con due turni alle 14:30 e 16:00.. Costo partecipazione 12 euro, ridotto a 10 per soci e 6 per bambini sotto i 12 anni.. Cavallerizza decorata da Orazio Marinali con 52 statue per passione del conte Francesco Revedin.. Architettura ottocentesca curata da Giambattista Meduna e Antonio Caregaro Negrin nel Borgo Treviso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villa Revedin Bolasco: visita al parco più bello d’Italia

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