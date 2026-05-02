L’ostilità verso i Promessi Sposi tra i giovani lettori deriva in parte dal fatto che il romanzo di Manzoni è stato per oltre un secolo il testo di riferimento nelle scuole italiane. Questa lunga presenza nel curriculum scolastico ha contribuito a creare una certa resistenza, considerata da alcuni come un’ingiusta diffidenza nei confronti di un’opera considerata un pilastro della letteratura italiana.

Perché i Promessi Sposi sono così indigesti, seccanti, soprattutto tra i più giovani lettori? Lo sono perché Manzoni da un secolo e mezzo rappresenta il canone scolastico per eccellenza. L’antimanzonismo iniziò quando Manzoni fu etichettato dai principi della Scapigliatura come un “padre malato”. Tarchetti ripudiava la visione provvidenzialistica e la lingua manzoniana, preferendo tematiche irrazionali, macabre, ammirando Baudelaire e Poe. Eppure Manzoni distribuisce nel suo romanzo momenti horror, elementi gotici e terrificanti (come il castello dell’Innominato), personaggi inquietanti e temi da romanzo nero: la violenza a una giovane o la monacazione forzata.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vi spiego l’origine (ingiusta) dell’antimanzonismo

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