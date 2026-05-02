Vi porto nel nuovo mondo delle escort di Arezzo

A Arezzo si registra una presenza significativa di escort rispetto alla popolazione residente. Sebbene Firenze sia la città più frequentata in Toscana, con un quarto delle presenze totali, Arezzo si distingue per la sua concentrazione di queste figure. La dinamica si inserisce in un quadro regionale in cui la presenza di escort varia da città a città, con alcune aree che mostrano numeri più elevati rispetto ad altre.

In rapporto al numero di residenti, Arezzo ha un'alta concentrazione di escort. Anche se in termini assoluti è Firenze la città più gettonata, in cui si condensa un quarto delle presenze totali toscane.Ma a quale clientela si rivolgono? Cosa è cambiato nel corso degli anni in questo ambito? Cosa.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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