Vi porto nei condomini misti di Roma tra morosità mostruose e tensione sociale

A Roma, i condomini misti sono al centro di discussioni accese a causa di elevati livelli di morosità e tensioni sociali. Il sindaco e l’assessore alla Casa stanno portando avanti un piano per aumentare il patrimonio immobiliare comunale, spostando l’attenzione su questa tipologia di immobili. La questione dei condomini con residenti di diversa provenienza e status abitativo sta suscitando dibattiti nella politica cittadina, evidenziando le sfide legate alla gestione degli spazi condivisi.

L’accelerazione del sindaco Roberto Gualtieri e del suo assessore alla Casa, Tobia Zevi, nel percorso di ampliamento del patrimonio immobiliare comunale, sta riportando nuovamente al centro del dibattito politico della città il tema dei condomini misti. Un tema spinoso, critico e controverso, che.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Vi porto nella Foggia a luci rosse: la mappa del sesso tra condomìni, B&B e messaggi in codiceNon ci sono più soltanto i falò ai margini delle statali o le ombre sotto i lampioni del viale della stazione a scandire il ritmo dell’offerta... La guerra simulata a Brescia. Vi porto nei campi di battaglia: costi, green gas e gli odiati "highlander"Quando il fischio di inizio rompe il silenzio del campo, tra boschi, strutture abbandonate e scenari ricostruiti nei minimi dettagli, il softair — o... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Vi porto nei condomini misti di Roma, tra morosità mostruose e tensione sociale; Zanzare a Roma, firmata l'ordinanza 2026. Il Comune interviene su caditoie e tombini. Roma, scatta l’ordinanza anti-zanzare: cosa cambia per balconi, cortili e condominiA Roma scattano le misure anti-zanzare: ordinanza del sindaco, trattamenti pubblici e obblighi per condomini, balconi e aree private. romait.it