Nel primo trimestre, il territorio del VCO ha registrato un lieve calo delle imprese, in modo meno marcato rispetto ad altre aree del Piemonte. Sono state aperte 222 nuove attività, con alcuni settori che contribuiscono maggiormente a questa crescita. Questi dati mostrano come il territorio riesca a mantenere una certa stabilità, nonostante le tendenze negative che coinvolgono la regione.

? Cosa scoprirai Come fa il VCO a limitare le perdite rispetto al resto del Piemonte?. Quali settori stanno guidando le 222 nuove aperture nel primo trimestre?. Perché le imprese locali resistono meglio rispetto a quelle di Novara e Vercelli?. Cosa accadrà se le chiusure supereranno le nuove iscrizioni nei prossimi mesi?.? In Breve Saldo tra aperture e chiusure al -0,10% con 222 nuove attività e 234 cessazioni.. Il numero totale di imprese operative nel VCO raggiunge quota 12.135 a marzo 2026.. Il calo di 12 unità produttive distingue il territorio da Novara, Biella e Vercelli.. La sfida futura riguarda il consolidamento delle 222 nuove iscrizioni registrate nel primo trimestre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - VCO, imprese in lieve calo: il territorio resiste al resto del Piemonte

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