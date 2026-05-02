Un ex primario di neurologia, appassionato di cultura, musica, libri e teatro, ha visto improvvisamente cancellarsi 15 anni di contenuti di un canale YouTube a causa di un attacco hacker. La sua collezione di letture e video, raccolta nel tempo, è scomparsa senza preavviso, scatenando un senso di sdegno e frustrazione. La vicenda ha suscitato attenzione sulla vulnerabilità degli account online e sulla tutela dei contenuti digitali.

Valter Zanardi è un primario di neurologia in pensione e dato che ha sempre avuto una passione per la cultura, la musica, i libri e il teatro, la sua pensione è diventata passione. Trascorre molte ore della sua giornata leggendo libri per il suo canale YouTube di audioletture. In 15 anni ha registrato la sua voce per almeno 6 ore al giorno e anche la domenica a volte, un accanimento culturale preziosissimo non solo per i non vedenti o gli ipovedenti, ma per tutti coloro che amano la sua voce, per chi vuole riscoprire i grandi classici (ma non solo, Valter è molto generoso anche con gli scrittori poco conosciuti al grande pubblico, scrittori...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Valter Zanardi, 15 anni di letture su YouTube cancellate da un hacker: in me c’è sdegno

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