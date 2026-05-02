V Municipalità | Papa lancia l’ultimatum alla Presidente Cozzolino

Il V Municipio si trova in una situazione di stallo politico, con il Papa che ha rivolto un ultimatum alla Presidente Cozzolino. La paralisi amministrativa sta causando conseguenze sui servizi nei quartieri del Vomero e dell'Arenella. I partiti coinvolti stanno contribuendo a mettere in crisi la maggioranza, rendendo difficile il proseguimento delle attività amministrative. La situazione rimane tesa e ancora da chiarire nei dettagli.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la paralisi amministrativa i servizi del Vomero e dell'Arenella?. Chi sono i partiti che stanno facendo crollare la maggioranza?. Perché è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine in aula?. Quando verrà effettuato il conteggio dei numeri per decidere le dimissioni?.? In Breve Scontri in aula tra maggioranza e opposizione hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.. I gruppi dei Verdi, Napoli Solidale e del Partito Democratico causano la frammentazione interna.. La paralisi amministrativa blocca la gestione dei servizi per i cittadini del Vomero e dell'Arenella.. Papa chiede una seduta per verificare la reale esistenza della maggioranza tramite conteggio numeri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - V Municipalità: Papa lancia l’ultimatum alla Presidente Cozzolino Notizie correlate Municipalità Vomero Arenella, Papa: “Maggioranza sgretolata, Cozzolino verifichi numeri o si dimetta”Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo da Emanuele Papa Consigliere V Municipalità (Futuro Nazionale) e Presidente Commissione... San Cataldo, il PD lancia l’ultimatum: sfiducia alla giuntaIl Partito Democratico di San Cataldo ha lanciato un ultimatum alla giunta comunale, dichiarando la propria disponibilità a promuovere una mozione di...