Giovedì 30 aprile è andata in onda una nuova puntata di iMPACT, segnata da cambiamenti evidenti nella direzione della federazione. La trasmissione ha mostrato come la federazione abbia deciso di rivedere alcuni dei propri concetti e introdurne di nuovi. La puntata ha presentato diverse sequenze che riflettono questa volontà di rinnovamento, senza però indicare dettagli specifici sui contenuti o le strategie adottate.

La puntata di iMPACT andata in onda giovedì 30 aprile è l’ennesima dimostrazione di come la federazione abbia scelto di riazzerare alcuni concetti propri e di farne nuovi altri. La qualità del prodotto sta tornando pian piano a farsi valere e questo è evidente dal post-Rebellion in poi. Nel corso delle settimane abbiamo visto importanti colpi di scena e un interessante prosecuzione delle storie, fino alla qualità del lottato esposta con alcuni match titolati e altri un po’ più speciali e, indovinate un po. nessuna WWE c’è di mezzo. Si, perché tolta la presenza – neanche costante – di Arianna Grace, tutti i nomi attualmente coinvolti sono solo quelli che fanno parte ufficiale del roster TNA, l’ennesima conferma di come le cose buone riesci a fartele in casa tua senza il supporto di nessuno.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Una nuova occasione per la TNA

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