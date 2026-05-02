In Umbria, si affrontano diverse questioni che coinvolgono i cittadini: la crisi del gratuito patrocinio, i rilevamenti di sostanze perfluoroalchiliche nelle acque e l’avanzamento di cantieri edilizi. I costi legati al patrocinio legale stanno provocando preoccupazioni tra le persone, mentre nelle fonti idriche sono stati trovati residui di PFAS. Nel frattempo, i lavori pubblici continuano a progredire in diverse zone della regione.

? Cosa scoprirai Come influiscono i costi del patrocinio sulle tasche dei cittadini umbri?. Dove si nascondono i PFAS rilevati nelle acque della regione?. Chi ha causato il degrado dei cantieri dopo il Superbonus?. Quanto guadagnano davvero i rider regolati dagli algoritmi in Umbria?.? In Breve Arpa Umbria monitora la presenza di Pfas nelle acque tramite campionamenti costanti.. Il boom del Superbonus a Ponte San Giovanni ha causato rincari e cantieri abbandonati.. I rider subiscono ritmi estenuanti con compensi minimi di due euro lordi a consegna.. Umbria Film Commission gestisce fondi regionali per incentivare produzioni cinematografiche locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria: tra crisi del gratuito patrocinio, Pfas e cantieri edilizi

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