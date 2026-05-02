Dopo aver ottenuto un pareggio in rimonta contro l'Inter, la squadra si prepara per la sfida in Friuli contro l'Udinese. La formazione allenata da D'Aversa ha cambiato strategia e ora punta a ottenere un risultato positivo. La partita si svolge in un momento di grande attenzione, con i granata che cercano continuità e i padroni di casa che vogliono sfruttare il fattore casalingo.

Dopo il prestigioso 2-2 conquistato in rimonta contro l'Inter, i granata vanno in Friuli con la salvezza matematica e la voglia di stupire ancora Una volta conquistata la salvezza dal punto di vista matematico, il Torino nelle ultime quattro giornate cercherà ancora di stupire e di migliorare la sua classifica. E D'Aversa farà un tentativo anche di conquistare la fiducia del club per la prossima stagione. Scopriamo pronostico e quote di Udinese-Torino in programma sabato 2 maggio alle ore 15. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Nell'ultima giornata di campionato, il Torino ha forse centrato l'impresa più bella stagione recuperando contro l'Inter un punto nonostante fosse andato sotto per 0-2.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Udinese-Torino, il pronostico: D'Aversa ora punta in alto

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