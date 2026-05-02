Udine si prepara all’ultima sfida, con il Carnera completamente esaurito. L’evento richiama l’attenzione di molti appassionati, desiderosi di rivivere un momento storico del 1976. Gli atleti che scenderanno in campo sono stati scelti per rappresentare la tradizione e la tenacia della regione. I giocatori indosseranno divise speciali, simbolo di resilienza e orgoglio locale, per rendere omaggio al passato e celebrare il presente.

? Cosa scoprirai Chi sono gli atleti che entreranno in campo per onorare il passato?. Cosa indosseranno i giocatori per celebrare la resilienza del Friuli?. Come si intreccerà la storia del terremoto con l'ultima sfida stagionale?. Perché questa partita ha un significato che va oltre il basket?.? In Breve Ingresso in campo della Juniores Snaidero Udine con il coach Flavio Pressacco.. Proiezione video dedicata al legame tra scudetto 1976 e terremoto friulano.. Maglie con scritta Il cuore del Friuli non crolla, ricostruisce.. Celebrazione del cinquantesimo anniversario del sisma del 1976 nel PalaCarnera.. Il PalaCarnera Credifriuli ospiterà l’ultima sfida stagionale dell’Apu Udine contro l’Aquila Trento con un pubblico previsto in ogni ordine di posto per celebrare il legame tra sport e territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udine, il Carnera è sold out per l’ultima sfida e il ricordo del ’76

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