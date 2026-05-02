Domenica 3 maggio, il tennista italiano affronterà il tedesco nella finale del Masters 1000 di Madrid. La partita si terrà in un match che si svolge sulla terra battuta e sarà trasmesso in diretta televisiva. La decisione sulla messa in onda della finale su TV8 dipende dalla programmazione di Sky, che detiene i diritti di trasmissione dell’evento. La partita si prevede molto combattuta e attirerà l’attenzione degli appassionati di tennis.

Domenica 3 maggio Jannik Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev nella finale del Masters1000 di Madrid. Un confronto atteso che potrebbe valere un primato incredibile per il tennista altoatesino. Sinner, infatti, ha la possibilità di conquistare il quinto titolo consecutivo in un torneo “1000”, un risultato che in questa modalità non è stato ottenuto nessuno. La domanda é: TV8 farà vedere la partita in chiaro? Va fatto un chiarimento a proposito. Negli ultimi mesi qualcosa è cambiato in modo significativo. Il 20 novembre è entrato in vigore il decreto dell’8 ottobre 2025 firmato dal Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - TV8 farà vedere Sinner-Zverev? La scelta di Sky per la finale a Madrid e cosa succederà a Roma

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