TS – Pisa e Verona retrocessi il Lecce vince e spera | primi verdetti in Serie A

Nell’ultima giornata di campionato di Serie A sono stati definiti i primi verdetti, con Pisa e Verona che sono retrocessi in Serie B. Il match tra il Lecce e le altre squadre ha portato alla vittoria che dà speranze di salvezza. La stagione si conclude con alcune squadre già certe di dover preparare il prossimo campionato. Le classifiche ufficiali sono state aggiornate e pubblicate dopo le partite di ieri.

2026-05-01 22:41:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Il Pisa saluta la Serie A insieme al Verona, Di Francesco e il Lecce continuano a credere nella salvezza: l’anticipo del 1° maggio del massimo campionato consegna il primo verdetto, la retrocessione matematica dei neopromossi toscani. All’Arena Garibaldi finisce 2-1 per gli ospiti, succede tutto nella ripresa: Leris pareggia il vantaggio di Banda, poi il primo gol in stagione di Cheddira consegna i tre punti ai pugliesi che salgono a +4 sul terzultimo posto occupato dalla Cremonese che ovviamente deve ancora giocare. Spacciata anche l’Hellas, con questa vittoria il Lecce diventa irraggiungibile anche infilando un’improbabile serie di vittorie: la partita contro la Juventus perde di importanza come classifica, non come prestigio.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Pisa e Verona retrocessi, il Lecce vince e spera: primi verdetti in Serie A Notizie correlate Pisa-Lecce 1-2: per i salentini salvezza vicina, toscani retrocessi in B con il VeronaPISA – Il Lecce vince a Pisa e si avvicina con decisione all’obiettivo della salvezza, che sarebbe la quarta consecutiva. Il Pisa scende in Serie B come il Verona: il Lecce vince 2-1 e fa un passo verso la salvezzaAGI - Termina 1-2 l'incontro fra Pisa e Lecce, con la squadra toscana che scende aritmeticamente in Serie B come il Verona. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Lecce vince sul Pisa e li manda in B insieme al Verona; Di Francesco, 'andiamo a Pisa per fare punti importanti'; ? Ein Spiel, zwei Verlierer: Die ersten Serie-A-Absteiger stehen fest!; Arriva il primo verdetto: il Lecce espugna Pisa, nerazzurri e Verona in B. Il Lecce manda Pisa e Verona in Serie B: Di Francesco, tre punti d'oro per la salvezzaArrivano i primi verdetti in Serie A con due retrocessioni. I salentini salgono momentaneamente a +4 sulla Cremonese che lunedì ospita la Lazio ... corrieredellosport.it Pisa-Lecce 1-2, pugliesi si avvicinano alla salvezza. Toscani e Verona in Serie BIl Lecce si impone a Pisa 2-1, si avvicina alla salvezza e in un colpo solo manda 2 squadre in Serie B: con il Pisa, retrocede anche il Verona. La squadra di Di Francesco riesce a conquistare i 3 punt ... adnkronos.com