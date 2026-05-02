trump sta ignorando la scadenza

Venerdì scorso, l’ex presidente avrebbe dovuto ottenere l’approvazione del Congresso per proseguire l’azione militare avviata. Tuttavia, non sono stati registrati segnali di richiesta o di risposta da parte delle autorità legislative. La mancanza di un’autorizzazione formale potrebbe avere ripercussioni legali sulla legittimità delle operazioni in corso. Si attende una posizione ufficiale da parte delle istituzioni competenti per chiarire la situazione.

Venerdì avrebbe dovuto ottenere l'autorizzazione del Congresso per continuare la guerra contro l'Iran, ma sostiene che non serva Entro venerdì 1° maggio, il presidente statunitense Donald Trump avrebbe dovuto ottenere l’autorizzazione del Congresso per continuare la guerra contro l’Iran. La scadenza è stata superata, e Trump non ha ottenuto l’autorizzazione: in teoria dovrebbe fermare la guerra, ma in pratica ha già fatto capire di non volerlo fare. La legge statunitense prevede che un presidente possa fare una guerra senza coinvolgere il Congresso per 60 giorni al massimo (e l’inizio della guerra in Medio Oriente era stato notificato al Congresso il 2 marzo).🔗 Leggi su Ilpost.it

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